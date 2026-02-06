В Хабаровске возбуждено уголовное дело из-за дефектов в новостройке ЖК «Дуэт»

В Хабаровске возбуждено уголовное дело из-за дефектов двух зданий в жилом комплексе «Дуэт» на улице Карла Маркса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жильцы жилого комплекса сообщили о нарушении их прав из-за того, что в 2025 году застройщик ООО «СЗ АСК» сдал дома с дефектами. А именно, инженерные системы работают ненадлежащим образом, из-за чего технические помещения и подземную парковку топит. Кроме того, на лестницах трещины, а со стен осыпается штукатурка.
— В СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области была организована процессуальная проверка, — сообщили в Информационном центре СК России.
Также возбуждено уголовное дело, ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, ранее парковку ЖК «Дуэт» затопило.