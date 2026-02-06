В Хабаровске возбуждено уголовное дело из-за дефектов в новостройке ЖК «Дуэт»

Жильцы жилого комплекса сообщили о нарушении их прав из-за того, что в 2025 году застройщик ООО «СЗ АСК» сдал дома с дефектами. А именно, инженерные системы работают ненадлежащим образом, из-за чего технические помещения и подземную парковку топит. Кроме того, на лестницах трещины, а со стен осыпается штукатурка.