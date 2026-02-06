Ричмонд
Сколько денег может удержать СФР при выплате пенсии

Социальный фонд России имеет право удерживать часть пенсии у получателей при наличии долгов, причём объем таких удержаний может достигать до 50% от выплат по общим обязательствам и до 70% — по случаю алиментных задолженностей.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказала юрист Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU.

Она подчеркнула, что вопрос удержаний из пенсий требует внимательного подхода, поскольку затрагивает ряд уязвимых слоёв населения, для которых пенсия — единственный источник средств к существованию.

В законодательстве четко прописаны основания и лимиты для выполнения подобных взысканий. Основные причины для удержаний — наличие исполнительных документов по алиментам, кредитам, коммунальным платежам, решение СФР о взыскании переплат или судебные акты, связанные с долгами.

Каждая ситуация требует индивидуального анализа и рассматривания, поскольку не существует универсального подхода. Важно помнить, что все удержания должны осуществляться исключительно на законных основаниях, чтобы не ущемлять права пенсионеров.

В рамках действующего законодательства установлены строгие пределы вычетов, чтобы обеспечить минимальный уровень средств у получателя пенсии. Максимально допустимый размер удержаний составляет 50% пенсии по общим задолженностям и 70% — по алиментам.

В России введено правило, защищающее права пенсионеров — после всех удержаний у должника должна оставаться сумма не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Также для осуществления удержаний необходимо подать соответствующее заявление, и без этого процедура не может быть проведена.

Важно знать, что некоторые виды выплат, например, пенсии по утрате кормильца, социальные пособия, компенсационные выплаты и единовременные выплаты, защищены от вычетов, что является важной социальной гарантией.

Кроме этого, нерегулярные ситуации, такие как переплаты пенсий, также подлежат контролю. В случае переплат, если пенсионер не сообщил о внесённых изменениях, СФР вправе взыскать сумму, но не более 20% от пенсии.