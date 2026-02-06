Сколько денег может удержать СФР при выплате пенсии

В России введено правило, защищающее права пенсионеров — после всех удержаний у должника должна оставаться сумма не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Также для осуществления удержаний необходимо подать соответствующее заявление, и без этого процедура не может быть проведена.