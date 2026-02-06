Сколько денег может удержать СФР при выплате пенсии

Об этом рассказала юрист Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU.
Она подчеркнула, что вопрос удержаний из пенсий требует внимательного подхода, поскольку затрагивает ряд уязвимых слоёв населения, для которых пенсия — единственный источник средств к существованию.
В законодательстве четко прописаны основания и лимиты для выполнения подобных взысканий. Основные причины для удержаний — наличие исполнительных документов по алиментам, кредитам, коммунальным платежам, решение СФР о взыскании переплат или судебные акты, связанные с долгами.
Каждая ситуация требует индивидуального анализа и рассматривания, поскольку не существует универсального подхода. Важно помнить, что все удержания должны осуществляться исключительно на законных основаниях, чтобы не ущемлять права пенсионеров.
В рамках действующего законодательства установлены строгие пределы вычетов, чтобы обеспечить минимальный уровень средств у получателя пенсии. Максимально допустимый размер удержаний составляет 50% пенсии по общим задолженностям и 70% — по алиментам.
В России введено правило, защищающее права пенсионеров — после всех удержаний у должника должна оставаться сумма не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Также для осуществления удержаний необходимо подать соответствующее заявление, и без этого процедура не может быть проведена.
Важно знать, что некоторые виды выплат, например, пенсии по утрате кормильца, социальные пособия, компенсационные выплаты и единовременные выплаты, защищены от вычетов, что является важной социальной гарантией.
Кроме этого, нерегулярные ситуации, такие как переплаты пенсий, также подлежат контролю. В случае переплат, если пенсионер не сообщил о внесённых изменениях, СФР вправе взыскать сумму, но не более 20% от пенсии.