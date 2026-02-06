Новый автобусный маршрут запустят во Владивостоке

Новый автобусный маршру «Баляева — Площадь Борцов Революции» начнёт работать с 23 февраля по поручению главы Владивостока Константина Шестакова. Это решение принято в ответ на многочисленные обращения горожан и выявленные проблемы в работе маршрута № 7 «Ж/д вокзал — Баляева», который, по отзывам жителей, работает нестабильно, сообщила пресс-служба администрации города.
«Мы фиксируем нарушения в работе маршрута № 7 “Ж/д вокзал — Баляева”, регулярно получаем замечания горожан по этому поводу. Кроме того, без пересадок сейчас есть возможность добраться до центра с Баляева только по одному маршруту. По этой причине предлагаем запустить новый автобусный маршрут, который будет двигаться от Баляева в центр через улицу Луговую», — приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации Владивостока Максима Акульшина.
На линию выйдут четыре новых автобуса марки МАЗ. Краткосрочный контракт с муниципальным предприятием «ВПОПАТ № 1» будет заключён уже сейчас, а в дальнейшем для выбора постоянного перевозчика проведут конкурс.
Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме:
Баляева (Адмирала Юмашева, 2) — Баляева (Луговая, 85в) — Поликлиника — Горная — Детский Сад № 154 — Гайдамак — Авангард — Дальзавод — Цирк — ДВГТУ — Лазо — Площадь Борцов Революции — Океанский проспект — Фонтанная — Площадь Борцов Революции — Лазо — ДВГТУ — Цирк — Дальзавод — Авангард — Гайдамак — Луговая (ул. Новоивановская, д.3) — Поликлиника — Баляева (Юмашева, 2).
Ранее по инициативе мэрии уже были усилены маршруты № 95 и № 15к, а также скорректированы схемы движения маршрутов № 79, № 31к и № 22к. Кроме того, в середине декабря прошлого года в краевой столице запустили новый автобусный маршрут № 88 "Маяк — Посьетская. Он соединил микрорайон Эгершельд с центром города.
Отметим, что по данным администрации Владивостока, нехватка подвижного состава в городе оценивается в 30% от необходимого парка. Фактический выход транспортных средств на маршруты соответствует лишь 70% от расчетной потребности, что приводит к недовыпуску машин и сбоям в расписании. Ежедневно на 92 автобусных маршрута города выходит не менее 400 единиц транспорта от девяти предприятий. При этом 80% перевозок обеспечивают коммерческие операторы, и лишь 20% — муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1».
