В Омске санаторий «Родник» выставлен на аренду для нового бизнеса

Стоимость аренды будет зависеть от коммунальных и эксплуатационных платежей. Указывается, что санаторий и земельный участок могут быть использованы для создания нового оздоровительного или гостиничного пространства, реабилитационного центра и других объектов с соответствующим целевым назначением.