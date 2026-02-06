Ричмонд
В Омске санаторий «Родник» выставлен на аренду для нового бизнеса

Имущественный комплекс на 5-й Марьяновской может стать новой базой для оздоровительного или гостиничного бизнеса.

Источник: Om1 Омск

Санаторий «Родник», расположенный в Ленинском округе Омска, выставлен на аренду. Объявление о сдаче в аренду имущественного комплекса появилось на сайте «Авито». Минимальный срок аренды составляет 11 месяцев, а залог — 2,5 млн рублей.

Комплекс включает два здания: профилакторий и бассейн. В профилактории помимо номерного фонда, есть столовая, библиотека, танцевальный и актовый залы. Для арендаторов предусмотрен косметический ремонт помещений.

Стоимость аренды будет зависеть от коммунальных и эксплуатационных платежей. Указывается, что санаторий и земельный участок могут быть использованы для создания нового оздоровительного или гостиничного пространства, реабилитационного центра и других объектов с соответствующим целевым назначением.