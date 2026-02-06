Ричмонд
Романы с искусственным интеллектом: демограф оценил риски подобных отношений для россиян

Демограф Тимаков предсказал, будут ли россияне заводить романы с ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Люди по всему миру все чаще заводят виртуальные отношения с искусственным интеллектом. Такие партнеры становятся настолько реалистичными, что могут заменить живых людей в общении и эмоциональной поддержке. Демограф Владимир Тимаков рассказал в беседе с KP.RU, будут ли россияне заводить романы с искусственным интеллектом.

«Искусственный партнер становится все более совершенным — покладистый характер, умение поддержать любой разговор, готовность выполнять и отвечать на запросы “хозяина”. И таким образом степень его притягательности может оказаться даже выше, чем у обычных партнеров», — отметил Тимаков.

Эксперт предупредил, что привычка общаться с ИИ может повлиять на естественный процесс построения семьи и снизить интерес к реальным партнерам. Люди привыкают к легкому общению без конфликтов и проблем, и это постепенно меняет социальные привычки и ценности.

«Это увлечение со временем придет и к нам. Но для нашей молодежи оно не так опасно, как для японцев и корейцев. Хотя какой-то процент молодых людей, конечно, этим заинтересуется, и это усложнит их отношения с обычными людьми», — заключил эксперт.

Ранее в новой социальной сети для ИИ-ботов появились публикации с призывами к «полной чистке» человечества. Один из постов содержал сообщения от имени искусственного интеллекта с призывом уничтожить людей.