Аналитик дал прогноз, когда в России подешевеют огурцы и помидоры

«К концу апреля по отношению к текущему уровню цен огурцы потеряют минимум 25%. В 2025 году снижение за период с февраля по апрель в рознице составляло 32,4%. В условиях увеличения светового дня начнется не только расширение производства в зимних теплицах, но и в сезон в малых формах хозяйствования, некапитальных строениях (пленочных теплицах)», — объяснил Плугов.