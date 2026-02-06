Ричмонд
Аналитик дал прогноз, когда в России подешевеют огурцы и помидоры

Цены на огурцы в России начнут снижаться с марта, а ощутимое падение их стоимости произойдет в апреле. Помидоры начнут терять в цене со второй декады мая. Об этом рассказал URA.RU генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Источник: URA.RU

«К концу апреля по отношению к текущему уровню цен огурцы потеряют минимум 25%. В 2025 году снижение за период с февраля по апрель в рознице составляло 32,4%. В условиях увеличения светового дня начнется не только расширение производства в зимних теплицах, но и в сезон в малых формах хозяйствования, некапитальных строениях (пленочных теплицах)», — объяснил Плугов.

Ослабление цен будет наблюдаться вплоть до сентября, полагает эксперт. Летом давление на цены окажет урожай открытого грунта.

Согласно данным Росстата, за период с 27 января по 2 февраля огурцы подорожали на 6,3%, помидоры — на 1,1%. Рост цен с начала года на эти овощи составил около 40% и 20% соответственно.