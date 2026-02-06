Демограф Тимаков: рождаемость в России на уровне Германии, но ниже США и Франции

В России уровень рождаемости примерно 1,4 ребенка на женщину. Такой показатель близко к Германии, но ниже, чем в США и Франции. Страна находится «посерединке» между странами с низкой и высокой рождаемостью. Об этом KP.RU рассказал демограф Владимир Тимаков.
«Мы находимся посерединке между странами с низкой рождаемостью. Выше нас США и Франция, Германия — близко от нас, Италия, Канада, Япония, Китай — ниже нас. В целом у нас достаточно характерный для большинства европейских и североамериканских стран уровень рождаемости (около 1,4 ребенка на женщину, — Ред.)», — пояснил эксперт.
Сейчас в детородном возрасте находится малочисленное поколение 90-х и нулевых. Демограф уверен, чтобы увеличить число детей, нужно поддерживать тех, кто уже способен рожать, и стимулировать появление вторых и третьих детей. Он советует больше разовых выплат, льготные кредиты и другие финансовые меры для многодетных семей.
Тимаков добавил, что повышать рождаемость помогут и социальные меры: популяризация интересной информации о больших семьях, безопасное ЭКО для всех нуждающихся и грамотное обучение молодежи по вопросам здоровья и отношений.
Ранее в 26 регионах России был зафиксирован рост рождаемости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что лидерами по демографии стали Магаданская область и Севастополь.