Демограф Тимаков: рождаемость в России на уровне Германии, но ниже США и Франции

«Мы находимся посерединке между странами с низкой рождаемостью. Выше нас США и Франция, Германия — близко от нас, Италия, Канада, Япония, Китай — ниже нас. В целом у нас достаточно характерный для большинства европейских и североамериканских стран уровень рождаемости (около 1,4 ребенка на женщину, — Ред.)», — пояснил эксперт.