Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демограф Тимаков: рождаемость в России на уровне Германии, но ниже США и Франции

Сейчас рождаемость в России около 1,4 ребенка на женщину.

Источник: Комсомольская правда

В России уровень рождаемости примерно 1,4 ребенка на женщину. Такой показатель близко к Германии, но ниже, чем в США и Франции. Страна находится «посерединке» между странами с низкой и высокой рождаемостью. Об этом KP.RU рассказал демограф Владимир Тимаков.

«Мы находимся посерединке между странами с низкой рождаемостью. Выше нас США и Франция, Германия — близко от нас, Италия, Канада, Япония, Китай — ниже нас. В целом у нас достаточно характерный для большинства европейских и североамериканских стран уровень рождаемости (около 1,4 ребенка на женщину, — Ред.)», — пояснил эксперт.

Сейчас в детородном возрасте находится малочисленное поколение 90-х и нулевых. Демограф уверен, чтобы увеличить число детей, нужно поддерживать тех, кто уже способен рожать, и стимулировать появление вторых и третьих детей. Он советует больше разовых выплат, льготные кредиты и другие финансовые меры для многодетных семей.

Тимаков добавил, что повышать рождаемость помогут и социальные меры: популяризация интересной информации о больших семьях, безопасное ЭКО для всех нуждающихся и грамотное обучение молодежи по вопросам здоровья и отношений.

Ранее в 26 регионах России был зафиксирован рост рождаемости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что лидерами по демографии стали Магаданская область и Севастополь.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше