В Свердловском округе Иркутска составили планы по ремонту дворов и общественных пространств

Работы выполнят во взаимодействии с профильными подразделениями мэрии по муниципальным программам, в том числе за счет средств фонда поддержки избирательных округов, предусмотренных в городском бюджете.
«Списки составляли при участии депутатов Думы Иркутска. По большей части они уже утверждены, выделено финансирование. При этом по некоторым адресам еще требуется согласие собственников: решения принимаются на общем собрании жильцов. Например, по вопросу последующего содержания новых детских площадок», — пояснили в комитете.
Во дворах планируется асфальтирование дорог и тротуаров, устройство автопарковок, ограждений и газонов, ремонт входных групп, установка лавочек и декоративных элементов. В каждом случае перечень работ индивидуален. В настоящее время определены 28 МКД, которые расположены по следующим адресам: на улицах Маршала Конева, 12а, 20, 46,68, Доржи Банзарова, 19−23, Юрия Тена, 10−12, Лермонтова, 273а и 273 В, Шмидта, 30, Ломоносова, 70, Добролюбова, 1, 4-я Железнодорожная, 46а, Достоевского, 14, Академика Курчатова 2б, Безбокова, 7, Багратиона, 54/11, на бульваре Рябикова, 18а, 20, 21а, 55, в микрорайонах Первомайский, 51, Университетский, 35, 107, 108, Юбилейный, 19, 40 и 110. Также будет выбрана придомовая территория в Радужном.
Восстановление имеющихся и установка новых детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм и оборудования предусмотрены в 14 дворах: Первомайский, 19 и 90, Университетский, 35, Юбилейный, 2, 16, 38 и 110, Мамина-Сибиряка, 13, Костычева, 6, Добролюбова, 17, Лермонтова, 281/3 и 341, Академическая, 48/2, бульвар Рябикова, 55.
Помимо этого, вблизи семи МКД планируется обустроить новые контейнерные площадки по адресам: Чукотская, 53, Юрия Тена, 10−12, Чайковского, 16/1, бульвар Рябикова, 44а, микрорайон Первомайский, 11, 46, 71.
Что касается общественных пространств, до конца текущего года предстоит сделать ограждение в сквере Бажова. В сквере у дома № 70 в Университетском выполнят санитарную обрезку деревьев и озеленение. Начнется благоустройство в парке Парижской Коммуны. Между домами на Румянцева, 53 и Чайковского, 13 проведут асфальтирование территории. Вокруг скейт-парка на улице 4-я Железнодорожная, 46б обновят пешеходные дорожки, установят лавочки и камеры видеонаблюдения, а на центральной площади Академгородка заменят уличные светильники, также здесь планируют установить часы.
Основной объем работ будут проводить с конца весны до начала осени, сообщает пресс-служба городской администрации.