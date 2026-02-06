В Свердловском округе Иркутска составили планы по ремонту дворов и общественных пространств

Что касается общественных пространств, до конца текущего года предстоит сделать ограждение в сквере Бажова. В сквере у дома № 70 в Университетском выполнят санитарную обрезку деревьев и озеленение. Начнется благоустройство в парке Парижской Коммуны. Между домами на Румянцева, 53 и Чайковского, 13 проведут асфальтирование территории. Вокруг скейт-парка на улице 4-я Железнодорожная, 46б обновят пешеходные дорожки, установят лавочки и камеры видеонаблюдения, а на центральной площади Академгородка заменят уличные светильники, также здесь планируют установить часы.