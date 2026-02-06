В Башкирии продают конфискованные автомобили от 22,5 тысяч рублей

В Башкирии готовятся к очередному аукциону по продаже машин, которые были арестованы у должников. Как сообщили в территориальном управлении Росимущества, на торги выставлены автомобили без документов и ключей. Покупателю придется самостоятельно решить все вопросы по приведению машины в порядок и ее официальному оформлению в ГИБДД.
Согласно информации портала UfaTime.ru, среди лотов есть несколько моделей. Например, Lada 21124 и ВАЗ 21101 можно будет приобрести, начиная с 22,5 тысяч рублей. Opel Astra и еще одна Lada Kalina стартуют с 26 тысяч, а другая Kalina — с 29 тысяч. Самой дорогой в этом списке станет Lada Granta 2015 года выпуска с начальной ценой 58,9 тысячи рублей.
Торги назначены на 10 марта и пройдут на электронной площадке «РТС-тендер». Для участия необходимо подать заявку и внести задаток в размере 10% от стартовой цены выбранного автомобиля до 3 марта.