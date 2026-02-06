Ричмонд
Бессент: США вызвали протесты, создав нехватку долларов в Иране

Политика Вашингтона по ограничению доступа Ирана к иностранной валюте вызвала массовые протесты в стране.

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что политика Вашингтона по ограничению доступа Ирана к иностранной валюте стала ключевым фактором экономических потрясений в стране и последовавших массовых протестов.

С таким утверждением он выступил на слушаниях в сенатском комитете по экономике, отметив, что стратегия финансового давления была разработана заранее и обсуждалась ещё весной на площадке Экономического клуба Нью-Йорка.

По словам главы ведомства, ограничение притока долларов в иранскую экономику спровоцировало серьёзный кризис в банковском секторе. Он указал, что в декабре произошёл крах одного из крупнейших банков страны, что, по его оценке, стало переломным моментом и ускорило развитие негативных процессов.

Бессент также описал дальнейшую цепочку событий, заявив, что после банкротства финансового учреждения центральный банк Ирана был вынужден прибегнуть к эмиссии денег. Это, по его словам, привело к резкому ослаблению национальной валюты и всплеску инфляции.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа «по различным каналам» дала понять Ирану, что Вашингтон готов ко встрече по обсуждению условий сделки.

