Бессент: США вызвали протесты, создав нехватку долларов в Иране

По словам главы ведомства, ограничение притока долларов в иранскую экономику спровоцировало серьёзный кризис в банковском секторе. Он указал, что в декабре произошёл крах одного из крупнейших банков страны, что, по его оценке, стало переломным моментом и ускорило развитие негативных процессов.