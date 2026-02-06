В Красноярский край завезли тысячи тонн зарубежных фруктов и овощей

С начала 2026 года в Красноярский край под контролем Россельхознадзора поступило более 7,5 тысячи тонн импортной растительной продукции. Среди них — манго, бананы, груши и виноград, а также капуста, морковь, томаты и чеснок. Овощи и фрукты привезли из Китая, Казахстана, Беларуси, Армении, Киргизии, Узбекистана.
Фитосанитарный контроль выявил 25 случаев карантинных вредителей, включая червеца Комстока и западного цветочного трипса. Почти 57 тонн овощей и фруктов пришлось направить на обеззараживание, сообщает Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.
