В Красноярский край завезли тысячи тонн зарубежных фруктов и овощей

С начала 2026 года в Красноярский край под контролем Россельхознадзора поступило более 7,5 тысячи тонн импортной растительной продукции. Среди них — манго, бананы, груши и виноград, а также капуста, морковь, томаты и чеснок. Овощи и фрукты привезли из Китая, Казахстана, Беларуси, Армении, Киргизии, Узбекистана.