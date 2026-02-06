В Хомутово на стройплощадке детской поликлиники начались работы по устройству фундамента

Подрядчик приступил к устройству фундамента. О начале данного проекта Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал во время прямой линии в ноябре 2025 года.
На строительной площадке завершены подготовительные и земляные работы. Полностью выполнено замещение грунта котлована песчано-гравийной смесью и устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту. Бригады подрядчика ведут работы по армированию фундаментной плиты толщиной 500 мм — это основа будущего монолитного железобетонного каркаса здания.
Здание поликлиники будет иметь два надземных этажа и цоколь, общая площадь — 4,2 тысячи квадратных метров. В нем разместят все необходимые отделения: профилактическое, лечебно-диагностическое, стоматологическое, рентген-диагностическое с процедурной, а также информационно-аналитическое и административно-хозяйственное подразделения. Предусмотрено центральное стерилизационное отделение для обеззараживания медицинских отходов класса «Б», сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«Этот масштабный проект стоимостью более 1,5 млрд рублей планируем реализовать за два года, ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год. Новая поликлиника существенно повысит доступность качественной медицинской помощи для юных жителей Хомутово и окрестностей», — сказал министр строительства региона Алексей Емелюков.