В Хомутово на стройплощадке детской поликлиники начались работы по устройству фундамента

Здание поликлиники будет иметь два надземных этажа и цоколь, общая площадь — 4,2 тысячи квадратных метров. В нем разместят все необходимые отделения: профилактическое, лечебно-диагностическое, стоматологическое, рентген-диагностическое с процедурной, а также информационно-аналитическое и административно-хозяйственное подразделения. Предусмотрено центральное стерилизационное отделение для обеззараживания медицинских отходов класса «Б», сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.