Квартирное бюро незаконно отказалось возвращать предоплату жительнице Ачинска за бронирование «гостинки» в Красноярске

В ведомство обратилась жительница Ачинска с жалобой на действия квартирного бюро «Домино». Женщина внесла предоплату в размере 1000 рублей за бронирование «гостинки» в Красноярске. Однако у неё отменилась командировка, и она заблаговременно сообщила об этом арендодателю. На просьбу вернуть предоплату она получила отказ.
«Наши специалисты разъяснили пострадавшей её права и помогли составить претензию, после получения которой арендодатель вернул внесенный аванс. Кроме того, по данному факту Управлением Роспотребнадзора ИП Казанину С. С. объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства», — пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также напомнили, что согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Условия, которые устанавливают для потребителя штрафные санкции или иные обязанности, препятствующие свободной реализации права, установленного ст. 32 настоящего Закона, относятся к недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя.