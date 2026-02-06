Квартирное бюро незаконно отказалось возвращать предоплату жительнице Ачинска за бронирование «гостинки» в Красноярске

В ведомство обратилась жительница Ачинска с жалобой на действия квартирного бюро «Домино». Женщина внесла предоплату в размере 1000 рублей за бронирование «гостинки» в Красноярске. Однако у неё отменилась командировка, и она заблаговременно сообщила об этом арендодателю. На просьбу вернуть предоплату она получила отказ.