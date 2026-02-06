Озвучены суммы, которые регионы ДФО потратят на социальные задачи

Приморский край, имея доход в 255 млрд рублей, планирует потратить 291 млрд. Каждый пятый рубль здесь будет направлен в национальную экономику (65.9 млрд рублей), а четверть всех расходов — на образование. Камчатка сохраняет самый социально-ориентированный бюджет: 43% расходов, или более 60 млрд рублей, пойдут на социальную сферу, включая 8.2 млрд рублей на «детский бюджет».