Озвучены суммы, которые регионы ДФО потратят на социальные задачи

Несмотря на нехватку средств, ключевыми приоритетами для регионов Дальнего Востока остаются здравоохранение, образование и поддержка населения. При этом каждый субъект имеет свою специфику в распределении средств, пишет DEITA.RU.
Якутия лидирует по доходам (337 млрд рублей), направляя половину расходов на социальный блок. Хабаровский край выделяет на социальную политику рекордные для региона 21.44% бюджета. Наименьший дефицит — всего 1% — у Амурской области, где значительные средства (35 млрд рублей) пойдут на национальную экономику, включая масштабные стройки.
Приморский край, имея доход в 255 млрд рублей, планирует потратить 291 млрд. Каждый пятый рубль здесь будет направлен в национальную экономику (65.9 млрд рублей), а четверть всех расходов — на образование. Камчатка сохраняет самый социально-ориентированный бюджет: 43% расходов, или более 60 млрд рублей, пойдут на социальную сферу, включая 8.2 млрд рублей на «детский бюджет».
Ранее сообщалось о том, что в регионах ДФО начинают создавать первые международные территории опережающего развития.