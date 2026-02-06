Ричмонд
Стало известно, зачем на самом деле ограничили внесение налички в банкоматы

Росфинмониторинг разъяснил ограничительную меру, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Легализация преступных доходов в основном происходит именно через внесение крупных сумм денег в банкоматы. Поэтому в РФ было принято решение ограничить такие действия суммой в один миллион рублей.

Как рассказали в Росфинмониторинге, введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков. Банковские сотрудники имеют право потребовать документы, подтверждающие происхождение средств, вносимых на счет или вклад.

С предложением ввести такие ограничения изначально выступил Минфин. Изменят закон «О банках и банковской деятельности». Депутаты Госдумы РФ поддержали данную инициативу.

Опрошенные «Российской газетой» эксперты отмечают, что для большинства россиян, получающих зарплату безналично и редко вносящих крупные суммы, это изменение останется незаметным. Однако оно может вызвать психологический дискомфорт у лиц, осуществляющих легальные крупные операции.

Также существует риск, что часть операций полностью уйдёт из банковской системы, а у некоторых граждан снизится доверие к финансовым институтам, что может стимулировать хранение сбережений под подушкой.