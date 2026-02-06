Стало известно, зачем на самом деле ограничили внесение налички в банкоматы

Легализация преступных доходов в основном происходит именно через внесение крупных сумм денег в банкоматы. Поэтому в РФ было принято решение ограничить такие действия суммой в один миллион рублей.
Как рассказали в Росфинмониторинге, введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков. Банковские сотрудники имеют право потребовать документы, подтверждающие происхождение средств, вносимых на счет или вклад.
Опрошенные «Российской газетой» эксперты отмечают, что для большинства россиян, получающих зарплату безналично и редко вносящих крупные суммы, это изменение останется незаметным. Однако оно может вызвать психологический дискомфорт у лиц, осуществляющих легальные крупные операции.
Также существует риск, что часть операций полностью уйдёт из банковской системы, а у некоторых граждан снизится доверие к финансовым институтам, что может стимулировать хранение сбережений под подушкой.