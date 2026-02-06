Биткоин упал на 26,7% с начала года

Биткоин потерял около четверти стоимости с начала года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 7:22 мск биткоин за сутки дешевел на 9,04%, до 64 806 долларов. В ходе торгов котировки опускались до 60 тысяч долларов. Такой уровень был зафиксирован впервые с 10 октября 2024 года.
По данным портала CoinMarketCap, средняя стоимость биткоина снижалась на 8,87% — до 64 791 доллара. Показатель рассчитан на основе данных более чем с 20 торговых площадок. Динамика также приводится за последние сутки.
С начала 2026 года биткоин подешевел на 26,7%. За последнюю неделю снижение составило 16,2%.
Ранее аналитик Александр Шнейдерман объяснял падение биткоина. По его словам, все связано с сочетанием макроэкономических факторов. Так, эксперт связывал снижение с сохранением ставок ФРС, падением технологического сектора США и укреплением доллара. Также он указывал на отток капитала из рисковых активов и неопределенность вокруг бюджетной политики США.