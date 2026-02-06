Биткоин упал на 26,7% с начала года

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 7:22 мск биткоин за сутки дешевел на 9,04%, до 64 806 долларов. В ходе торгов котировки опускались до 60 тысяч долларов. Такой уровень был зафиксирован впервые с 10 октября 2024 года.