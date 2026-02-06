Работы на дороге от Кунгасного до Моргородка во Владивостоке стартуют в марте-апреле

Ремонт дороги от железнодорожного переезда на мысе Кунгасный до станции Моргородок проведут в этом году во Владивостоке. Этот участок служит дублёром проспекта 100-летия Владивостока и пользуется высоким спросом среди автомобилистов. Сейчас завершается подготовительный этап: специалисты уточняют объёмы работ, формируют дефектовочную ведомость и смету, сообщила пресс-служба администрации города.
«Ожидается, что уже в марте — апреле на объект зайдут рабочие и спецтехника. До сентября им необходимо будет выполнить основной комплекс мероприятий, который включает подготовку основания, устройство водоотведения, асфальтирование», — говорится в сообщении.
Как сообщил заместитель руководителя дорог Юрий Трунов, ожидается скорое поступление финансирования — средства на реализацию проекта выделены правительством Приморья по распоряжению губернатора Олега Кожемяко. Сразу после этого будет объявлена конкурсная процедура для выбора подрядной организации.
Напомним, что подготовка к ремонту велась заблаговременно: утверждён проект межевания территории, установлены красные линии, разработан проект организации дорожного движения. Кроме того, муниципальная служба «Содержание городских территорий» провела демонтаж самовольно возведённых объектов, полностью освободив земельные участки для строительства.
Напомним, что строительство новой магистрали, соединяющей мыс Кунгасный со Второй Речкой, начнётся в 2026 году во Владивостоке. Проект призван разгрузить Некрасовский путепровод и дать дополнительную связность с проспектом 100-летия. Первым этапом станет ремонт дороги по улице Нефтеветка — от мыса Кунгасного до станции Моргородок.