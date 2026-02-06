Работы на дороге от Кунгасного до Моргородка во Владивостоке стартуют в марте-апреле

Ремонт дороги от железнодорожного переезда на мысе Кунгасный до станции Моргородок проведут в этом году во Владивостоке. Этот участок служит дублёром проспекта 100-летия Владивостока и пользуется высоким спросом среди автомобилистов. Сейчас завершается подготовительный этап: специалисты уточняют объёмы работ, формируют дефектовочную ведомость и смету, сообщила пресс-служба администрации города.