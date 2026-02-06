Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани оценили состояние посевов озимых культур

Зампред правительства Дмитрий Патрушев призвал стремиться к уменьшению себестоимости производства на каждом этапе.

Источник: Администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае озимыми культурами засеяли более 1,8 млн гектаров. Из них 90% — пшеница. Ученые оценивают состояние посевов как хорошее и удовлетворительное.

Губернатор Вениамин Кондратьев в качестве важнейшей задачи обозначил обеспечение качественного сева яровых культур. Он начнется в марте. Яровые планируют посеять на площади более 1,7 млн гектаров.

«Хозяйства края обеспечены всем необходимым для проведения весенних полевых работ — семенами, удобрениями и техникой», — добавили в администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев также напомнил, что в минувшем году, несмотря на сложные погодные условия, аграрии смогли собрать достойный урожай — более 11,5 млн тонн зерна, в том числе 8,1 млн тонн пшеницы.

Общая площадь посевных площадей в 2026 году в России должна составить 83 млн гектаров. Это больше, чем в прошлом году. Около 20 млн гектаров уже отведено под озимые. Растения, по словам специалистов, находятся в нормальном состоянии.

Речь об итогах развития растениеводства шла на совещании под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева, которое состоялось 5 февраля. Патрушев подчеркнул, что в условиях жесткой конкуренции за рынок важно найти возможность снизить себестоимость производства на каждом этапе. В отрасль массово должны внедрять разработки, приводящие к уменьшению издержек.

Ранее «Югополис» рассказывал, что кубанским ученым удалось ускорить селекцию пшеницы в два раза. Этому способствовала технология спидбридинга. Она позволяет получить до 6 поколений пшеницы в год и ускорить выведение новых сортов.

Специалисты центра посеяли в специально оборудованной теплице два сорта растения: яровую мягкую — в конце августа, и яровую твердую — в конце сентября. Пшеница выросла в 2 раза быстрее привычного: первый вид созрел через 2 месяца, второй через 2,5.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше