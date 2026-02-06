На Кубани оценили состояние посевов озимых культур

В Краснодарском крае озимыми культурами засеяли более 1,8 млн гектаров. Из них 90% — пшеница. Ученые оценивают состояние посевов как хорошее и удовлетворительное.
Губернатор Вениамин Кондратьев в качестве важнейшей задачи обозначил обеспечение качественного сева яровых культур. Он начнется в марте. Яровые планируют посеять на площади более 1,7 млн гектаров.
«Хозяйства края обеспечены всем необходимым для проведения весенних полевых работ — семенами, удобрениями и техникой», — добавили в администрации Краснодарского края.
Вениамин Кондратьев также напомнил, что в минувшем году, несмотря на сложные погодные условия, аграрии смогли собрать достойный урожай — более 11,5 млн тонн зерна, в том числе 8,1 млн тонн пшеницы.
Общая площадь посевных площадей в 2026 году в России должна составить 83 млн гектаров. Это больше, чем в прошлом году. Около 20 млн гектаров уже отведено под озимые. Растения, по словам специалистов, находятся в нормальном состоянии.
Речь об итогах развития растениеводства шла на совещании под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева, которое состоялось 5 февраля. Патрушев подчеркнул, что в условиях жесткой конкуренции за рынок важно найти возможность снизить себестоимость производства на каждом этапе. В отрасль массово должны внедрять разработки, приводящие к уменьшению издержек.
Ранее «Югополис» рассказывал, что кубанским ученым удалось ускорить селекцию пшеницы в два раза. Этому способствовала технология спидбридинга. Она позволяет получить до 6 поколений пшеницы в год и ускорить выведение новых сортов.
Специалисты центра посеяли в специально оборудованной теплице два сорта растения: яровую мягкую — в конце августа, и яровую твердую — в конце сентября. Пшеница выросла в 2 раза быстрее привычного: первый вид созрел через 2 месяца, второй через 2,5.