Казахстану предложили протестировать на полях белорусские комбайны

Обсуждая поставки продукции, Лукашенко подчеркнул, что Минск хочет поставлять на казахстанский рынок не только БелАЗы, но и зерноуборочную технику, технику для сельского хозяйства. Он добавил, что по своим характеристикам белорусские комбайны не уступают зарубежным аналогам и наша страна готова на деле это доказать. Например, на определенной сельскохозяйственной площадке в Казахстане, где выращивают зерновые. Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона готова на участке площадью несколько тысяч гектаров продемонстрировать, как работают комбайны и другая сельскохозяйственная техника.