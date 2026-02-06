Казахстану предложили протестировать на полях белорусские комбайны

По словам главы государства, когда-то была мечта подойти близко к $1 млрд товарооборота с Казахстаном. Сегодня уже имеем, по подсчетам, «миллиард и больше, но есть куда стремиться».
Президент подчеркнул, что Беларусь готова не только поставлять свою продукцию в Казахстан, но и открывать на его территории совместные производства.
Обсуждая поставки продукции, Лукашенко подчеркнул, что Минск хочет поставлять на казахстанский рынок не только БелАЗы, но и зерноуборочную технику, технику для сельского хозяйства. Он добавил, что по своим характеристикам белорусские комбайны не уступают зарубежным аналогам и наша страна готова на деле это доказать. Например, на определенной сельскохозяйственной площадке в Казахстане, где выращивают зерновые. Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона готова на участке площадью несколько тысяч гектаров продемонстрировать, как работают комбайны и другая сельскохозяйственная техника.
В октябре стало известно, что Минский тракторный завод и казахстанская компания KamLit договорились о совместном производстве запчастей.