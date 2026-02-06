Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстану предложили протестировать на полях белорусские комбайны

Расширение поставок продукции белорусского машиностроения в Казахстан обсуждали во время встречи Александра Лукашенко с председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым. Подробности сообщает БелТА.

Источник: «Гомсельмаш»

По словам главы государства, когда-то была мечта подойти близко к $1 млрд товарооборота с Казахстаном. Сегодня уже имеем, по подсчетам, «миллиард и больше, но есть куда стремиться».

Президент подчеркнул, что Беларусь готова не только поставлять свою продукцию в Казахстан, но и открывать на его территории совместные производства.

Обсуждая поставки продукции, Лукашенко подчеркнул, что Минск хочет поставлять на казахстанский рынок не только БелАЗы, но и зерноуборочную технику, технику для сельского хозяйства. Он добавил, что по своим характеристикам белорусские комбайны не уступают зарубежным аналогам и наша страна готова на деле это доказать. Например, на определенной сельскохозяйственной площадке в Казахстане, где выращивают зерновые. Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона готова на участке площадью несколько тысяч гектаров продемонстрировать, как работают комбайны и другая сельскохозяйственная техника.

В октябре стало известно, что Минский тракторный завод и казахстанская компания KamLit договорились о совместном производстве запчастей.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше