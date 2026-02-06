Ричмонд
На бирже впервые провели торги шкурками норки. Кто и сколько купил

С ноября 2025 года по январь 2026-го на Белорусской универсальной товарной бирже проводились регулярные торговые сессии по экспорту шкурок норки. В итоге общая сумма сделок превысила 8,7 млн рублей, рассказали Office Life представители площадки.

Источник: БУТБ

Шкурки норки покупали компании из Китая и России.

Как уточнили на бирже, белорусские экспортеры пушнины получили 1,3 млн рублей дополнительной выручки. Этот показатель рассчитали как разницу между начальной ценой товара, выставленного на биржевые торги, и ценой его продажи, сформированной в результате конкуренции среди иностранных покупателей.

Представители БУТБ объяснили, что ранее при продаже шкурок норки за рубеж белорусским производителям зачастую приходилось ориентироваться на цены российских и европейских аукционов по реализации пушнины. Это было не совсем удобно и не позволяло оперативно корректировать ценовую политику. В то время как механизм биржевых торгов дал возможность определять реальную стоимость пушно-мехового сырья, исходя из соотношения спроса и предложения в текущий момент времени. За счет конкуренции стартовые цены в ходе торгов росли в среднем на 35%, а на отдельные лоты — до 47%.

Пилотный проект по продаже шкурок норки через биржевую площадку инициировал Белкоопсоюз. Повторить его планируют и в следующем заготовительном сезоне, который обычно приходится на конец ноября — начало декабря.