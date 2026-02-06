На бирже впервые провели торги шкурками норки. Кто и сколько купил

Представители БУТБ объяснили, что ранее при продаже шкурок норки за рубеж белорусским производителям зачастую приходилось ориентироваться на цены российских и европейских аукционов по реализации пушнины. Это было не совсем удобно и не позволяло оперативно корректировать ценовую политику. В то время как механизм биржевых торгов дал возможность определять реальную стоимость пушно-мехового сырья, исходя из соотношения спроса и предложения в текущий момент времени. За счет конкуренции стартовые цены в ходе торгов росли в среднем на 35%, а на отдельные лоты — до 47%.