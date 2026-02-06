Ричмонд
Беглов пообещал достроить новый участок коричневой ветки до 2030 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78 представил планы по развитию метрополитена на ближайшие годы. Ключевой задачей станет продолжение строительства Красносельско-Калининской (коричневой) линии.

Источник: Коммерсантъ

В ближайшей перспективе будет построен новый участок от станции «Путиловская» до «Каретной» протяженностью семь километров. На нем откроются четыре станции: «Боровая», «Броневая», «Заставская» с пересадкой на синюю ветку, а также «Каретная». Работы планируется завершить к 2030 году.

Отдельно господин Беглов сообщил о проработке амбициозного проекта по созданию линии от станции «Проспект Ветеранов» до аэропорта Пулково и Экспофорума. Проектирование может начаться уже в этом году в случае получения инфраструктурного кредита.

