Беглов пообещал достроить новый участок коричневой ветки до 2030 года

В ближайшей перспективе будет построен новый участок от станции «Путиловская» до «Каретной» протяженностью семь километров. На нем откроются четыре станции: «Боровая», «Броневая», «Заставская» с пересадкой на синюю ветку, а также «Каретная». Работы планируется завершить к 2030 году.