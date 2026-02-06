В Новосибирской области ипотека за два года упала почти втрое

В Новосибирской области объём ипотечного кредитования за два года сократился почти в три раза. По данным Центробанка, в 2025 году жители региона оформили 10 544 кредита по рыночным ставкам — в 2,85 раза меньше, чем в 2023 году. Общее количество ипотек снизилось с 50 351 до 21 237, а кредиты под залог ДДУ — с 20 276 до 10 693. Об этом в своём Telegram-канале сообщил аналитик Сергей Николаев.