На ВИЗе построят 25-этажную башню «Запад»

В Екатеринбурге к 2028 году на пересечении улиц Татищева и Пирогова рядом со стадионом «Екатеринбург Арена» возведут 25-этажный бизнес-центр «Запад» в виде башни. Рядом появится атриум «Центральный» в 7 этажей. Об этом сообщает портал «ФедералПресс».