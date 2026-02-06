Ричмонд
На ВИЗе построят 25-этажную башню «Запад»

Рядом со стадионом «Екатеринбург Арена» возведут бизнес-центр с ресторанами.

Источник: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге к 2028 году на пересечении улиц Татищева и Пирогова рядом со стадионом «Екатеринбург Арена» возведут 25-этажный бизнес-центр «Запад» в виде башни. Рядом появится атриум «Центральный» в 7 этажей. Об этом сообщает портал «ФедералПресс».

В башне разместят офисы, конференц-залы, гранд-лобби, шесть пассажирских лифтов, а в атриуме — большой ресторан, гастрономический рынок и офисы. Под зданиями будет большой паркинг.

Через дорогу от бизнес-центра появятся три высотки до 150 метров, а также многоуровневая парковка.