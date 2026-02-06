«Известия»: Рынок ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 16%

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая так же полагает, что вероятность сохранения ставки выше, чем ее снижения. Она напомнила прошлые заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Та в свою очередь предупреждала, что регулятор сейчас в первую очередь отслеживает реакцию цен и ожиданий на повышение НДС и тарифов.