«Известия»: Рынок ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 16%

Часть аналитиков рынка уверены в том, что ЦБ пока не желает снижать ключевую ставку.

Источник: Комсомольская правда

Центробанк России намерен сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Об этом пишет газета «Известия», сделав прогноз. Он базируется на опросе 17 аналитиков и представителей рынка.

Часть респондентов считает, что регулятор не желает менять денежно-кредитную политику. Другие специалисты не исключают как сохранение ставки, так и ее снижение на примерно 0,5 п.п. Трое других уверены, что все же произойдет уменьшение ставки до 15,5%.

Главный аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев заявил, что условия для смягчения политики в целом есть. Однако из-за осторожного подхода ЦБ на февральском заседании, возможно, ставка останется на уровне 16% годовых.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая так же полагает, что вероятность сохранения ставки выше, чем ее снижения. Она напомнила прошлые заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Та в свою очередь предупреждала, что регулятор сейчас в первую очередь отслеживает реакцию цен и ожиданий на повышение НДС и тарифов.

Прежде KP.RU писал, что Банк РФ до апреля будет переходить к плавному смягчению денежно-кредитной политики. Регулятор намерен снижать ключевую ставку на 50 базисных пунктов на каждом заседании. Ожидается, что ЦБ уменьшит ставку до 13%.

