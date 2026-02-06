«Известия»: Рынок ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 16%

Центробанк России намерен сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Об этом пишет газета «Известия», сделав прогноз. Он базируется на опросе 17 аналитиков и представителей рынка.
Часть респондентов считает, что регулятор не желает менять денежно-кредитную политику. Другие специалисты не исключают как сохранение ставки, так и ее снижение на примерно 0,5 п.п. Трое других уверены, что все же произойдет уменьшение ставки до 15,5%.
Главный аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев заявил, что условия для смягчения политики в целом есть. Однако из-за осторожного подхода ЦБ на февральском заседании, возможно, ставка останется на уровне 16% годовых.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая так же полагает, что вероятность сохранения ставки выше, чем ее снижения. Она напомнила прошлые заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Та в свою очередь предупреждала, что регулятор сейчас в первую очередь отслеживает реакцию цен и ожиданий на повышение НДС и тарифов.
Прежде KP.RU писал, что Банк РФ до апреля будет переходить к плавному смягчению денежно-кредитной политики. Регулятор намерен снижать ключевую ставку на 50 базисных пунктов на каждом заседании. Ожидается, что ЦБ уменьшит ставку до 13%.