Десять регионов России вышли на среднюю пенсию более 30 тысяч рублей

Средний размер пенсионных выплат превысил 30 тыс. рублей в десяти регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда РФ.
Лидером по уровню пенсионного обеспечения стал Чукотский автономный округ. Здесь средняя пенсия приблизилась к 39 тыс. рублей и составила 38 908,92 рубля. Высокие показатели также зафиксированы в ряде северных и дальневосточных территорий.
Свыше 35 тыс. рублей в среднем получают пенсионеры Ненецкого автономного округа. В Камчатском крае выплаты достигают 34,7 тыс. рублей, в Магаданской области — 34,4 тыс. рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе средняя пенсия составляет 34,2 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 33,6 тыс. рублей.
Порог в 30 тыс. рублей также преодолен в Мурманской области, где средний размер пенсий составляет 31,7 тыс. рублей, в Сахалинской области и Республике Саха — по 31,1 тыс. рублей, а также в Тюменской области — 30,3 тыс. рублей.
По данным Соцфонда, в России зарегистрировано более 40,5 млн пенсионеров. Средняя пенсия по стране в декабре 2025 года составила 23,5 тыс. рублей. У работающих пенсионеров этот показатель находился на уровне 21,4 тыс. рублей, у неработающих — почти 24 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,6%.
