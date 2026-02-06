Строительство пермского крематория одобрено госэкспертизой

Главная государственная экспертиза выдала положительное заключение по проекту крематория, который намерены построить на Северном кладбище в Перми. Информация о результатах опубликована в электронном реестре заключений Главгосэкспертизы.
Проектная документация и инженерные изыскания подготовлены ООО «Аудитпроектстрой». Застройщиком выступит АО «Пермский региональный оператор ТКО». После возведения крематория планируется также построить зал прощания.
Подготовка проекта строительства завершилась в конце прошлого года, тогда же его передали на рассмотрение в государственную экспертизу, об этом сообщает издание «Новый компаньон».
Отметим, что пермские власти не один год пытались реализовать проект крематория на Восточном кладбище, но он был заморожен даже при высокой степени готовности. В 2023 году городские власти остановили работы и предложили депутатам гордумы новую концепцию: крематорий на Северном кладбище с применением быстровозводимых технологий.