Строительство пермского крематория одобрено госэкспертизой

Отметим, что пермские власти не один год пытались реализовать проект крематория на Восточном кладбище, но он был заморожен даже при высокой степени готовности. В 2023 году городские власти остановили работы и предложили депутатам гордумы новую концепцию: крематорий на Северном кладбище с применением быстровозводимых технологий.