Сын бывшего замгенпрокурора стал главой нацкомпании, зарабатывающей миллиарды

Ельдар Ваисов сменил Шынтаса Жолаева. Вместе с тем, как уточняется в сообщении, имеющемся в распоряжении «Курсива», Шынтас Жолаев вместе с Максатом Медеубаевым и Ельдаром Ваисовым продолжает входить в текущий состав правления газовой компании.
Ельдар Ваисов является сыном Мерея Ваисова, который в 2001—2008 годы являлся заместителем генерального прокурора РК. До этого Мерей Ваисов также был председателем агентства РК по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, вице-министром юстиции, служил старшим следователем КГБ по особо важным делам и занимал другие позиции.
«АстанаГаз КМГ» получила в 2024 году 33,5 млрд тенге выручки по сравнению с 33,6 млрд тенге в 2023 году. Вся выручка представлена доходом от аренды газопровода «Сарыарка» (Кызылорда-Жезказган-Темиртау-Астана, запущен в 2019 году) по договору с «Интергаз Центральная Азия» (газопроводная «дочка» нацкомпании QazaqGaz).
Прибыль компании составила 3,7 млрд тенге в 2024 году и 2,4 млрд тенге в 2023 году. На конец 2024 года совокупная стоимость активов «АстанаГаз КМГ» составила 242,1 млрд тенге.
По 50% акций «АстанаГаз КМГ» принадлежат «Самрук-Казыне» и Baiterek Venture Fund (входит в холдинг «Байтерек»). Основным видом деятельности в финотчетности «АстанаГаз КМГ» указано строительство газовых магистральных трубопроводов. eGov сообщает, что «АстанаГаз КМГ» занимается деятельностью в области инженерно-технического проектирования, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики.
В 2010-е годы «АстанаГаз КМГ» отвечал за проектирование и строительство магистрального газопровода «Сарыарка» (Кызылорда-Жезказган-Темиртау-Астана), на которое привлекались заемные средства. У компании действует договор аренды с «Интергаз Центральной Азией» до 31 декабря 2026 года. Кроме того, по приказу министра национальной экономики от 19 ноября 2019 года, тарифы на газ должны учитывать выплаты за привлеченные на строительство «Сарыарки» инвестиции, что позволяет покрывать краткосрочные обязательства «АстанаГаз КМГ».
Стоимость основных средств по газопроводу составляла на конец 2023 года 255,3 млрд тенге, на конец 2024 года — 210,8 млрд тенге. Задолженность по облигациям и займу «АстанаГаз КМГ» составила на конец 2024 года 178,4 млрд тенге, сокративший с 190,6 млрд тенге на конец 2023 года.
В 2018 году «АстанаГаз КМГ» выпустила 15-летние облигации (срок погашения — 2033 год) со ставкой купона в 10% годовых на 85 млрд тенге, большую часть которых выкупил «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ). Средства направлялись на строительство газопровода «Сарыарка». В 2019 году «АстанаГаз КМГ» выпустила 10-летние облигации (срок погашения — 2029 год) со ставкой купона в 10% годовых. Эти облигации полностью выкупил Евразийский банк развития (ЕАБР).
Кроме того, «АстанаГаз КМГ» взяла в конце 2019 года семилетний кредит в Halyk Bank на 1,9 млрд тенге под 12% годовых. На конец 2024 года компания полностью погасила задолженность перед банком.
«АстанаГаз КМГ» была создана решением совета директоров «КазМунайГаза» от 29 октября 2010 года и зарегистрирована 26 ноября 2010 года. До июня 2018 года единственным участником фирмы являлся QazaqGaz. Затем нацкомпания произвела отчуждение долей «Самрук-Казыне» и Baiterek Venture Fund.