Сын бывшего замгенпрокурора стал главой нацкомпании, зарабатывающей миллиарды

В 2010-е годы «АстанаГаз КМГ» отвечал за проектирование и строительство магистрального газопровода «Сарыарка» (Кызылорда-Жезказган-Темиртау-Астана), на которое привлекались заемные средства. У компании действует договор аренды с «Интергаз Центральной Азией» до 31 декабря 2026 года. Кроме того, по приказу министра национальной экономики от 19 ноября 2019 года, тарифы на газ должны учитывать выплаты за привлеченные на строительство «Сарыарки» инвестиции, что позволяет покрывать краткосрочные обязательства «АстанаГаз КМГ».