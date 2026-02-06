Тенге укрепляется уже несколько дней: временно или надолго?

По итогам четверга на бирже KASE доллар США закрылся на отметке 494,76 тенге, закрепившись ниже психологически важного уровня в 500 тенге. Для рынка это сигнал: спрос на валюту снижается, а позиции тенге выглядят заметно увереннее, чем еще неделю назад.