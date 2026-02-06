Ричмонд
Тенге укрепляется уже несколько дней: временно или надолго?

Казахстанский тенге продолжает набирать силу, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Уже несколько дней подряд на валютном рынке сохраняется устойчивая тенденция к укреплению нацвалюты, и пока она только подтверждается цифрами торгов.

По итогам четверга на бирже KASE доллар США закрылся на отметке 494,76 тенге, закрепившись ниже психологически важного уровня в 500 тенге. Для рынка это сигнал: спрос на валюту снижается, а позиции тенге выглядят заметно увереннее, чем еще неделю назад.

Почему тенге укрепляется.

Эксперты отмечают сразу несколько факторов, которые работают в пользу казахстанской валюты.

Во-первых, нефть стабилизировалась после всплеска волатильности в начале недели. Сейчас баррель Brent удерживается в районе 68,07 доллара, а это комфортный уровень для экономики Казахстана. Рынок по-прежнему следит за добычей и поставками, но острота рисков заметно снизилась.

Во-вторых, на глобальных рынках наблюдается умеренное отношение к риску. Инвесторы не спешат уходить в защитные активы, что традиционно поддерживает валюты развивающихся стран, включая тенге.

Доллар ниже 500 — надолго ли?

Закрепление курса доллара ниже 500 тенге многие воспринимают как позитивный сигнал. Однако аналитики призывают не делать поспешных выводов: рынок остается чувствительным к внешним новостям — от динамики нефти до решений мировых центробанков.

Тем не менее текущая ситуация выглядит более устойчивой, чем в периоды резких скачков курса. Пока нет факторов, которые могли бы резко развернуть тренд.

Прогноз на пятницу: чего ждать от валют.

Ожидания по курсам иностранных валют на ближайшую торговую сессию выглядят следующим образом:

доллар США — в диапазоне 490−500 тенге евро — 580−600 тенге российский рубль — 6,35−6,50 тенге китайский юань — 71−72 тенге.

Такой коридор указывает на сохранение относительной стабильности без резких движений.

Что это значит для казахстанцев.

Для обычных граждан укрепление тенге — это прежде всего:

снижение давления на цены импортных товаров, более спокойная ситуация для тех, у кого есть валютные обязательства, и сигнал, что валютный рынок вошел в фазу баланса.

Однако эксперты напоминают: валютный рынок — вещь изменчивая. Сегодняшнее укрепление не гарантирует, что курс не изменится при новых внешних шоках.

Тенге чувствует себя уверенно, нефть стабильна, а валютный рынок — в режиме ожидания. Пока сценарий выглядит умеренно позитивным, без лишней нервозности. Но ключевые факторы — нефть и глобальные настроения — по-прежнему остаются в центре внимания.

