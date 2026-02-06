Сохранит ли тенге стабильность? Прогноз курсов валют на неделю

Середина февраля 2026 года для тенге начинается относительно спокойно — без резких перекосов и панических настроений, передает DKNews.kz.
Национальная валюта заходит в новую неделю на фоне баланса сил: с одной стороны — жесткая денежно-кредитная политика и стабильное предложение валюты, с другой — привычные сезонные риски и внешние факторы.
Разберемся, что сейчас поддерживает тенге, где скрываются угрозы и в каких коридорах могут колебаться курсы валют в ближайшие дни.
Почему тенге чувствует себя уверенно.
Ключевой опорой для нацвалюты остается высокая базовая ставка Нацбанка — 18%. Такие условия по-прежнему делают тенговые инструменты привлекательными и сдерживают переток средств в валюту. Дополнительную поддержку оказывает и высокая ликвидность в тенговых депозитах — население и бизнес не спешат выходить из нацвалюты.
Еще один важный фактор — предложение иностранной валюты. Экспортеры и квазигосударственный сектор продолжают продавать валюту в рамках текущих расчетов, что сглаживает спрос на доллар и евро внутри страны.
Внешний фон тоже играет в пользу тенге. После волатильного января доллар на мировых рынках выглядит заметно спокойнее, а валюты развивающихся стран и региона в целом демонстрируют стабилизацию. Это снижает давление на внутренний валютный рынок Казахстана.
Где могут возникнуть риски.
При этом полностью расслабляться рынку не дает сразу несколько факторов.
Во-первых, новостной фон из США. Любые неожиданные сигналы от ФРС, данные по инфляции или рынку труда могут усилить глобальный доллар и быстро отразиться на локальных курсах.
Во-вторых, сырьевые рынки. Нефть и металлы остаются чувствительными к геополитике и макроэкономическим ожиданиям. Резкие колебания цен могут изменить настроение инвесторов буквально за один-два дня.
Наконец, корпоративный календарь. Во второй половине февраля традиционно растет спрос на валюту со стороны компаний — для расчетов по внешним обязательствам. Это может временно ослабить тенге, даже при отсутствии внешних шоков.
Прогноз курсов на неделю.
С учетом текущего баланса факторов аналитики ожидают умеренные колебания курсов без резких выходов за пределы привычных диапазонов:
Доллар США: 485−505 тенге Евро: 580−605 тенге Российский рубль: 6,35−6,60 тенге Китайский юань: 71−73 тенге.
Если внешний фон останется стабильным, а сырьевые рынки не преподнесут сюрпризов, середина февраля может пройти для тенге в относительно нейтральном режиме — без резких ослаблений или укреплений.
Что это значит для людей и бизнеса.
Для населения такая ситуация означает отсутствие поводов для паники и резких валютных движений. Для бизнеса — возможность планировать платежи без скачков курсов «на ровном месте».
Однако вторая половина месяца может оказаться более нервной, поэтому участникам рынка стоит внимательно следить за новостями из США, динамикой нефти и корпоративными платежами.
Пока же тенге входит в неделю с 9 по 15 февраля в статусе валюты, которую поддерживают сразу несколько факторов — и это редкий случай, когда баланс действительно близок к равновесию.