Отечественный комплекс для борьбы с дронами разрабатывают в Беларуси

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Отечественный зенитный ракетно-пушечный комплекс для борьбы с беспилотниками может в ближайшее время появиться в Беларуси, заявил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Итоговое заседание коллегии Госкомвоенпрома проходит в пятницу в Минске.

Председатель комитета отметил, что идет активная работа над созданием зенитного ракетного комплекса ближнего действия и над боеприпасом для гранатометов различных типов.

«Не исключено, что в самое ближайшее время появится и отечественный зенитный ракетно-пушечный комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — подчеркнул Пантус.

Он обратил внимание на то, что Госкомвоенпром постоянно ведет работу над развитием компетенций.

По словам Пантуса, с учетом геополитической обстановки, Беларусь очень плотно работает со стратегическими партнерами — Россией и Китаем.

«Мы уделяем особое внимание вопросам обучения специалистов наших конструкторов по различным направлениям — это авиастроение, ракетостроение и другие направления в вузах Российской Федерации и Китайской народной республики. Работа очень плотная и серьезная», — добавил он.