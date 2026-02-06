Отечественный комплекс для борьбы с дронами разрабатывают в Беларуси

Итоговое заседание коллегии Госкомвоенпрома проходит в пятницу в Минске.
Председатель комитета отметил, что идет активная работа над созданием зенитного ракетного комплекса ближнего действия и над боеприпасом для гранатометов различных типов.
«Не исключено, что в самое ближайшее время появится и отечественный зенитный ракетно-пушечный комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — подчеркнул Пантус.
Он обратил внимание на то, что Госкомвоенпром постоянно ведет работу над развитием компетенций.
По словам Пантуса, с учетом геополитической обстановки, Беларусь очень плотно работает со стратегическими партнерами — Россией и Китаем.
«Мы уделяем особое внимание вопросам обучения специалистов наших конструкторов по различным направлениям — это авиастроение, ракетостроение и другие направления в вузах Российской Федерации и Китайской народной республики. Работа очень плотная и серьезная», — добавил он.