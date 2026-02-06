Совмин утвердил соглашение о сотрудничестве стран СНГ в машиностроении

Соглашение о сотрудничестве было подписано в Душанбе 5 июня 2025 года.
Как уточнили в Совмине, документ направлен на содействие развитию промышленного производства для отраслей тяжелого машиностроения. Для этого предусматривается рост коопераций, освоение и обмен новыми производственными технологиями и компетенциями.
Предполагается, что эти меры позволят повысить экономическую эффективность, технологическое и инновационное обновление, ресурсосбережение и экологическую безопасность, а также конкурентоспособность продукции.
«Также постановлением определены уполномоченные органы, ответственные за реализацию соглашения», — добавили в пресс-службе.