Совмин утвердил соглашение о сотрудничестве стран СНГ в машиностроении

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Белорусское правительство утвердило соглашение о сотрудничестве стран СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения, соответствующее постановление подписал премьер Беларуси Александр Турчин, сообщили в пресс-службе Совмина.

Источник: Sputnik.by

Соглашение о сотрудничестве было подписано в Душанбе 5 июня 2025 года.

Как уточнили в Совмине, документ направлен на содействие развитию промышленного производства для отраслей тяжелого машиностроения. Для этого предусматривается рост коопераций, освоение и обмен новыми производственными технологиями и компетенциями.

Предполагается, что эти меры позволят повысить экономическую эффективность, технологическое и инновационное обновление, ресурсосбережение и экологическую безопасность, а также конкурентоспособность продукции.

«Также постановлением определены уполномоченные органы, ответственные за реализацию соглашения», — добавили в пресс-службе.