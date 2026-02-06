Ричмонд
В Нижнекамске колледж нефтехимии отремонтируют за 430 миллионов рублей

Мероприятие приурочено к 60-летию города.

Источник: e-nkama.ru

В Нижнекамске к новому учебному 2026−2027 годов планируют завершить масштабную реконструкцию Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева. На эти цели направят 430 миллионов рублей, которые будут выделены на паритетных условиях из бюджета республики и компанией «СИБУР».

В рамках реконструкции будет обновлено порядка 70 учебных аудиторий, а также столовая, актовый и спортивные залы. На месте библиотеки планируют обустроить студенческое кафе, создать зоны отдыха во внутреннем дворе и коворкинг-пространства. Завершить все работы планируется до 15 августа.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев отметил, что около 80% выпускников колледжа остаются работать в городе. К примеру, в прошлом году 346 молодых специалистов, окончивших это учебное заведение, были трудоустроены в «Нижнекамскнефтехим».

Напомним, в Казани за год отремонтируют 163 многоквартирных дома. Контракты с подрядчиками уже заключены по 45 объектам.