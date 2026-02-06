В Нижнекамске колледж нефтехимии отремонтируют за 430 миллионов рублей

В Нижнекамске к новому учебному 2026−2027 годов планируют завершить масштабную реконструкцию Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева. На эти цели направят 430 миллионов рублей, которые будут выделены на паритетных условиях из бюджета республики и компанией «СИБУР».