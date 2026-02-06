Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О «кланах» и «иерархии» рассказали в Нацбанке Казахстана

Национальный Банк Казахстана провел масштабную диагностику своей корпоративной культуры. Исследование выявило, что текущая модель управления в главном финансовом институте страны — это гибрид «иерархии» и «клана». Несмотря на внешнюю стабильность, сотрудники всех уровней заявляют о необходимости перемен.

Источник: Курсив

Четыре грани культуры.

Для оценки организации использовалась модель Кэмерона и Куинна, которая делит корпоративную среду на четыре типа:

Иерархия (порядок, контроль, процедуры). Клан (семья, наставничество, сплоченность). Рынок (результат, конкуренция). Адхократия (инновации, риск, гибкость).

В опросе приняли участие 160 сотрудников — от рядовых специалистов до руководителей филиалов. Еще 107 человек участвовали в фокус-группах.

Что есть сейчас: стабильность против гибкости.

Отмечается, что на данный момент в Нацбанке доминирует иерархический тип корпоративной культуры. Сотрудники ценят его за структуру и профессионализм, однако признают: система стала слишком жесткой.

Плюсы: устойчивость (отметили 19,8%), автономность и особый статус (15,5%), вежливость в коллективе (15%). Минусы: бюрократия (8,4%), проблемы с балансом работы и личной жизни (6,7%) и отсутствие ротации между отделами.

Чего хотят сотрудники: запрос на «адхократию».

Исследование выявило серьезный разрыв между реальностью и ожиданиями. Сотрудники хотят уйти от жесткой вертикали в сторону гибкости и творчества.

Резерв руководства: стремится к инновационной среде и кооперации. Среднее звено: осознает ценность командной работы и хочет сократить влияние бюрократии. Специалисты: мечтают о более человекоориентированной и поддерживающей атмосфере.

Даже руководители филиалов высказались за снижение доли командно-административных методов и повышение уровня доверия внутри организации.

Внешний имидж: умные, но «закрытые».

Фокус-группы показали любопытную деталь: сотрудники Нацбанка часто сталкиваются со стереотипами. Общество нередко путает их с работниками обычных банков или считает обладателями закрытой инсайдерской информации. В то же время респонденты отметили, что работа в Нацбанке ассоциируется с понятиями «умный», «успешный» и «образованный».

Итоги и перспективы.

Авторы исследования, специалисты Нацбанка Н. Б. Дюсембаева и Н. К. Окешев, делают вывод: центробанку нужна трансформация. Чтобы соответствовать современным стандартам, организации необходимо повышать прозрачность и вовлекать сотрудников в управление. Переход от жесткого контроля к культуре «адхократии» и «клана» (в значении сотрудничества) поможет финрегулятору быстрее адаптироваться к изменениям.