О «кланах» и «иерархии» рассказали в Нацбанке Казахстана

Фокус-группы показали любопытную деталь: сотрудники Нацбанка часто сталкиваются со стереотипами. Общество нередко путает их с работниками обычных банков или считает обладателями закрытой инсайдерской информации. В то же время респонденты отметили, что работа в Нацбанке ассоциируется с понятиями «умный», «успешный» и «образованный».