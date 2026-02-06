О «кланах» и «иерархии» рассказали в Нацбанке Казахстана

Четыре грани культуры.
Для оценки организации использовалась модель Кэмерона и Куинна, которая делит корпоративную среду на четыре типа:
Иерархия (порядок, контроль, процедуры). Клан (семья, наставничество, сплоченность). Рынок (результат, конкуренция). Адхократия (инновации, риск, гибкость).
В опросе приняли участие 160 сотрудников — от рядовых специалистов до руководителей филиалов. Еще 107 человек участвовали в фокус-группах.
Что есть сейчас: стабильность против гибкости.
Отмечается, что на данный момент в Нацбанке доминирует иерархический тип корпоративной культуры. Сотрудники ценят его за структуру и профессионализм, однако признают: система стала слишком жесткой.
Плюсы: устойчивость (отметили 19,8%), автономность и особый статус (15,5%), вежливость в коллективе (15%). Минусы: бюрократия (8,4%), проблемы с балансом работы и личной жизни (6,7%) и отсутствие ротации между отделами.
Чего хотят сотрудники: запрос на «адхократию».
Исследование выявило серьезный разрыв между реальностью и ожиданиями. Сотрудники хотят уйти от жесткой вертикали в сторону гибкости и творчества.
Резерв руководства: стремится к инновационной среде и кооперации. Среднее звено: осознает ценность командной работы и хочет сократить влияние бюрократии. Специалисты: мечтают о более человекоориентированной и поддерживающей атмосфере.
Даже руководители филиалов высказались за снижение доли командно-административных методов и повышение уровня доверия внутри организации.
Внешний имидж: умные, но «закрытые».
Фокус-группы показали любопытную деталь: сотрудники Нацбанка часто сталкиваются со стереотипами. Общество нередко путает их с работниками обычных банков или считает обладателями закрытой инсайдерской информации. В то же время респонденты отметили, что работа в Нацбанке ассоциируется с понятиями «умный», «успешный» и «образованный».
Итоги и перспективы.
Авторы исследования, специалисты Нацбанка Н. Б. Дюсембаева и Н. К. Окешев, делают вывод: центробанку нужна трансформация. Чтобы соответствовать современным стандартам, организации необходимо повышать прозрачность и вовлекать сотрудников в управление. Переход от жесткого контроля к культуре «адхократии» и «клана» (в значении сотрудничества) поможет финрегулятору быстрее адаптироваться к изменениям.