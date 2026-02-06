Пермяки сэкономили более 1,3 млрд рублей благодаря проездным

В 2025 году пассажиры общественного транспорта Перми сэкономили свыше 1,3 млрд рублей на поездках за счет льготных и гражданских проездных, рассказали в пресс-службе администрации города.
Из общего числа поездок за прошедший год 44% совершенно по проездным документам. Начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин отметил, что на сегодняшний день Пермь предлагает одну из самых выгодных линеек проездных.
Он также сообщил, что в 2024 году были снижены цены на школьные проездные, что повлияло на популярность долгосрочных тарифов у пассажиров. По оценкам ведомства, спрос на подобные тарифы продолжит увеличиваться.
Напомним, что в январе этого года вступили в силу новые льготные меры. Бесплатный проезд предоставлен семилетним детям, ещё не поступившим в школу. Также льготные проездные стали доступны студентам российских и белорусских вузов и средних специальных учебных заведений.