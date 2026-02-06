Швейцарская компания предложила построить канатные дороги на перевале Камчик

В частности, делегация осмотрела территорию вблизи археологического памятника Ахсикент. Как отметил коммерческий директор компании Андреа Бети, рассматривается проект строительства канатной дороги, которая должна соединить Ахсикент с левым берегом реки Сырдарья. По его словам, специалисты компании изучили предполагаемые места размещения станций на участке протяжённостью около одного километра и провели консультации с инициаторами проекта — представителями туристической отрасли Шерабада. В ближайшее время компания намерена представить собственное видение реализации данного проекта.