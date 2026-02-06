Швейцарская компания предложила построить канатные дороги на перевале Камчик

На днях делегация компании во главе с генеральным директором Маркусом Мензи прибыла в Наманганскую область с инициативами по реализации новых инвестиционных проектов. В рамках визита состоялись переговоры с хокимом области Шавкатжоном Абдураззаковым, в ходе которых стороны обсудили перспективы развития туристической инфраструктуры региона.
Во время встречи были рассмотрены возможности строительства канатных дорог в районе перевала Камчик и озера Арашан, соответствующих международным стандартам безопасности и качества. Представители швейцарской компании заявили о готовности представить конкретные проектные решения, опираясь на многолетний опыт Bartholet в реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма.
В настоящее время зарубежные партнёры продолжают изучение потенциальных площадок. Они посещают различные локации для детального анализа рельефа, логистики и технических условий, необходимых для подготовки проектных предложений.
В частности, делегация осмотрела территорию вблизи археологического памятника Ахсикент. Как отметил коммерческий директор компании Андреа Бети, рассматривается проект строительства канатной дороги, которая должна соединить Ахсикент с левым берегом реки Сырдарья. По его словам, специалисты компании изучили предполагаемые места размещения станций на участке протяжённостью около одного километра и провели консультации с инициаторами проекта — представителями туристической отрасли Шерабада. В ближайшее время компания намерена представить собственное видение реализации данного проекта.
Компания Bartholet широко известна на международном рынке как разработчик и поставщик канатных дорог, гондольных подъёмников и специализированных механических транспортных систем. Она реализует проекты «под ключ», включая проектирование, производство, монтаж и техническое обслуживание, уделяя особое внимание высоким стандартам безопасности, инновационным технологиям и принципам устойчивого развития.