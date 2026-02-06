После трагедии в ТРЦ «Авиатор» в Ташкенте закрыли уже семь опасных торговых центров: где проверяющие были раньше?

Однако на фоне этих сообщений возникает логичный и крайне неприятный вопрос: где были все эти проверки до трагедии? Почему объекты, которые, как выяснилось, представляли угрозу жизни людей, спокойно продолжали работать до тех пор, пока не произошла гибель ребёнка?