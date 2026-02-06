После трагедии в ТРЦ «Авиатор» в Ташкенте закрыли уже семь опасных торговых центров: где проверяющие были раньше?

Специалисты проверяют здания и помещения на предмет соответствия требованиям безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров. И первые результаты этих проверок оказались тревожными.
Как сообщили в МЧС, в ходе контрольных мероприятий было установлено, что семь зданий и помещений в Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском, Яккасарайском, Янгихаётском, Юнусабадском и Яшнабадском районах грубо нарушали требования пожарной безопасности и представляли реальную угрозу жизни людей. В связи с этим их деятельность была временно приостановлена до полного устранения выявленных нарушений.
Однако на фоне этих сообщений возникает логичный и крайне неприятный вопрос: где были все эти проверки до трагедии? Почему объекты, которые, как выяснилось, представляли угрозу жизни людей, спокойно продолжали работать до тех пор, пока не произошла гибель ребёнка?
Если бы трагедии в «Авиаторе» не случилось, продолжили бы эти семь объектов работу и дальше? Получается, что системные проблемы в сфере пожарной безопасности становятся заметны и начинают решаться только после человеческих жертв.
В этой ситуации всё громче звучат призывы к проведению внутреннего расследования в системе МЧС, в том числе на предмет возможной коррупционной составляющей. Ведь кто-то выдавал разрешения, принимал объекты, подписывал акты и закрывал глаза на нарушения, которые сегодня официально признаны «грубыми».
Не менее важен и вопрос прозрачности. Общественность вправе знать, какие именно объекты были закрыты, а не получать обезличенные формулировки. Люди должны понимать, где именно они и их дети подвергались опасности, чтобы подобные трагедии не повторялись.
Без открытости, персональной ответственности и честного ответа на вопрос «почему допустили?» любые проверки рискуют остаться лишь временной реакцией на очередную беду, а не реальным шагом к обеспечению безопасности.