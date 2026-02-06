Ричмонд
Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители переплатили за газ

КИШИНЕВ, 6 фев — РИА Новости. Жители Молдавии переплатили за газ 544 миллиона долларов за три последних года по сравнению со среднеевропейскими ценами, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.

Источник: © РИА Новости

Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 3 февраля утвердило новый тариф на природный газ для бытовых потребителей, в результате которого он подешевел на 13,8%. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что это запоздалое решение, обвинив госпредприятие Energocom в намеренном затягивании запроса на снижение тарифа.

«Грабеж через платежки… 544 миллиона долларов. Это и есть масштаб катастрофы. Именно столько граждане Республики Молдова переплатили за природный газ за три года по сравнению со среднеевропейскими ценами. Колоссальная сумма, которая не превратилась ни в дороги, ни в больницы, ни в пенсии или заработные платы, а была выведена через непрозрачные схемы закупок», — написал Филат в своем Telegram-канале.

По его словам, этот период был отмечен беспрецедентным фактом — в 2025 году данные о закупочной цене природного газа скрывались на протяжении целого года. «По этой причине в анализе января 2026 года мы были вынуждены оперировать оценками и показали, что только в 2025 году Молдова могла переплатить около 80 миллионов долларов США по сравнению со средним уровнем ЕС. Сегодня, на основании опубликованных с опозданием официальных данных, истина подтверждена: в 2025 году переплата составила 104 миллиона долларов США», — подчеркнул политик.

Филат отметил, что серьезность ситуации усугубляется международным контекстом. «В 2025 году на европейских и мировых рынках цены на природный газ начали снижаться. В Республике Молдова, напротив, закупочная цена выросла. Отклонение от среднеевропейского уровня достигло примерно 26%, что является серьезной аномалией, которая должна была вызвать вмешательство регулятора (НАРЭ — ред.)», — пояснил он.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.

