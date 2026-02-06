Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители переплатили за газ

По его словам, этот период был отмечен беспрецедентным фактом — в 2025 году данные о закупочной цене природного газа скрывались на протяжении целого года. «По этой причине в анализе января 2026 года мы были вынуждены оперировать оценками и показали, что только в 2025 году Молдова могла переплатить около 80 миллионов долларов США по сравнению со средним уровнем ЕС. Сегодня, на основании опубликованных с опозданием официальных данных, истина подтверждена: в 2025 году переплата составила 104 миллиона долларов США», — подчеркнул политик.