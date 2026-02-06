С 1 февраля в Калининградской области увеличилась стоимость услуг по погребению. Теперь они доступны за 9678,63 ₽ Это следует из приказа региональной Службы по госрегулированию цен и тарифов от 30 января.
В стоимость услуг входят оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела умершего на кладбище и погребение. Услуги предоставляются лицам, осуществляющим организацию похорон: супругам, близким родственникам, другим представителям или гражданам, взявшим на себя ответственность за процесс погребения.
«Повышение связано с коэффициентом индексации социальных выплат, установленным постановлением Правительством РФ от 23.01.2026 № 30, равным 1,056, и вступившим в силу с начала февраля текущего года», — пояснили в Службе.