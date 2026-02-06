Урожай зерна в Воронежской области вырос, несмотря на заморозки и град

Аграрии Воронежской области продемонстрировали хорошие показатели сбора урожая в 2025 году, несмотря на сложные погодные условия и введение двух режимов ЧС. О результатах работы агропромышленного комплекса региона в четверг, 5 февраля, рассказал губернатор Александр Гусев.
В минувшем году было собрано 6,2 млн тонн зерновых культур. Это на 2,3 млн тонн больше урожая 2024 года. Продовольственное зерно составило 82% от общего объёма. Также аграрии собрали 1,2 млн тонн подсолнечника и 5,5 млн тонн сахарной свеклы.
Под урожай этого года аграрии посеяли 722,8 тыс. га озимых культур, что составляет 101% от плана. Состояние посевов перед уходом в зиму специалисты оценили как хорошее и удовлетворительное. При благоприятной перезимовке с полей рассчитывают получить не менее 6 млн тонн зерна.
Глава региона также отметил, готовность Воронежской области обеспечить себя отечественными семенами. Сейчас в регионе функционируют 23 семеноводческих хозяйства, семь семенных заводов и шесть научно-исследовательских учреждений.
«За последние годы мы значительно продвинулись в развитии собственного семеноводства, особенно в свекловодстве. Доля сортов отечественной селекции в 2025 году составила: зерновые и зернобобовые — 87%, подсолнечник — 54%, кукуруза — 30%», — подчеркнул губернатор.