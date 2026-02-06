Урожай зерна в Воронежской области вырос, несмотря на заморозки и град

Под урожай этого года аграрии посеяли 722,8 тыс. га озимых культур, что составляет 101% от плана. Состояние посевов перед уходом в зиму специалисты оценили как хорошее и удовлетворительное. При благоприятной перезимовке с полей рассчитывают получить не менее 6 млн тонн зерна.