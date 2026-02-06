Нацбанк сказал, что происходит с долларами на руках у белорусов

И добавили, что по итогам января 2026 года, белорусы продали валюты на 44,9 миллиона долларов больше, чем купили. Что касается общего объема наличной и безналичной иностранной валюты, купленного населением за первый месяц года, то он составил 995,2 миллиона долларов. Продано было 1,04 миллиарда долларов.