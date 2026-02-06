Нацбанк сказал, что происходит с долларами на руках у белорусов

«Физлица в Беларуси остаются чистыми продавцами иностранной валюты», — подчеркнули в Нацбанке.
И добавили, что по итогам января 2026 года, белорусы продали валюты на 44,9 миллиона долларов больше, чем купили. Что касается общего объема наличной и безналичной иностранной валюты, купленного населением за первый месяц года, то он составил 995,2 миллиона долларов. Продано было 1,04 миллиарда долларов.
В Нацбанке отметили, что компании-резиденты в январе выступили чистыми покупателями иностранной валюты. Так, они приобрели валюты на 57,9 миллиона в эквиваленте больше, чем продали.
Кроме того, общий объем купленной валюты юридическими лицами составил 3,214 миллиарда долларов, а проданной — 3,156 миллиарда долларов.
«По итогам 2025 года чистое предложение иностранной валюты на всех сегментах рынка превысило 1 миллиард долларов», — сообщили в Нацбанке.