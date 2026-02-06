Спрос на «арктическое» дизтопливо в этом году бьет рекорды

Каморников пояснил, что причины жалоб автолюбителей на «не работающее» в сильные морозы топливо чаще всего связаны не с его качеством, а с неподготовленным к зиме автомобилем.
«К зиме нужно готовить не только резину. Фильтры, охлаждающая жидкость, аккумулятор — все это влияет на работу машины в морозы», — отметил замгендиректора компании во время пресс-тура, посвященного качеству топлива на АЗС.
Но при экстремально низких температурах, если речь идет об автомобиле с дизельным двигателем, важную роль действительно играет тип дизтоплива.
Стандартное зимнее дизтопливо (класс 0) по ГОСТу имеет предельную температуру фильтруемости −20°C. При более сильных морозах возможны проблемы с прохождением топлива через фильтры, отметил он.
По этой причине на белорусских АЗС водителям предложен дизель класса 2 — то самое топливо, которое в народе называют «арктическим». Оно обладает улучшенными низкотемпературными характеристиками: температура помутнения составляет −22°C, а предельная температура фильтруемости — до −32°C.
По словам Каморникова, отдельные партии, поступающие с двух белорусских НПЗ, показывают в паспортах качества и более впечатляющие показатели.
«Мы регулярно получаем партии, где в паспорте качества указано −40 и даже −45 градусов. Такое топливо спокойно переживет любые морозы, которые были этой зимой», — рассказал Каморников.
Спрос вырос в три раза
Этой зимой спрос на «арктику» оказался беспрецедентным.
«С начала января и за первые пять дней февраля мы реализовали 33 тысячи тонн такого топлива. Для сравнения: в обычную зиму за весь период декабрь-февраль продается 10−15 тысяч тонн», — подчеркнул представитель компании.
По его словам, зима еще не закончилась, и объем продаж дизтоплива может приблизиться к отметке в 40 тысяч тонн.
«Арктическое» дизтопливо доступно на более чем 250 АЗС «Белоруснефти» по всей стране.
Запасы топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами были сформированы еще осенью, когда оба белорусских НПЗ перешли на зимний режим производства, уточнил Каморников.