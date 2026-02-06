Волгоградские компании расширяют рынки в Индии и Кыргызстане

Центр поддержки экспорта Волгоградской области вместе с Российским экспортным центром приглашают к участию российские компании, которые уже активно продают свою продукцию за границу или только планируют начать внешнеэкономическую деятельность. Для всех участников организуют целевые переговоры с иностранными покупателями, которые заранее проявили интерес к их товарам.