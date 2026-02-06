Волгоградские компании расширяют рынки в Индии и Кыргызстане

Волгоградские предприниматели получают шанс выйти на новые международные рынки. В мае и июне 2026 года для компаний региона организуют бизнес-миссии в Индию и Кыргызстан, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Центр поддержки экспорта Волгоградской области вместе с Российским экспортным центром приглашают к участию российские компании, которые уже активно продают свою продукцию за границу или только планируют начать внешнеэкономическую деятельность. Для всех участников организуют целевые переговоры с иностранными покупателями, которые заранее проявили интерес к их товарам.
Приятная новость для малого и среднего бизнеса Волгоградской области: участие в этих миссиях совершенно бесплатно. Все основные организационные расходы оплачивает РЭЦ. Предпринимателям нужно будет только оплатить свои командировочные расходы — перелет и проживание. Для каждой компании подберут индивидуальных потенциальных партнеров и организуют прямые B2B-переговоры.
Если ваша компания в Волгограде хочет начать или развивать экспорт, подать заявку и пройти предварительную консультацию можно в региональном Центре поддержки экспорта. Телефон для связи: