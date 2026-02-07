В Перми заработал новый шпонно-фанерный завод

В 2025 году объект ввели в эксплуатацию, и уже к концу года он достиг 75% от проектной мощности. По словам министра экономического развития и инвестиций Прикамья Татьяны Чуксиной, предприятие использует современные технологии и соблюдает международные экологические стандарты, осваивая труднодоступные лесные участки на севере края. При поддержке властей компания наладила комплексную переработку берёзовой древесины. Инвестиции составили более 4,3 млрд рублей, объём выпуска — свыше 2 млрд рублей, доля экспорта ожидается на уровне 50%.