В Перми заработал новый шпонно-фанерный завод

Предприятие введено в эксплуатацию компанией «Красный Октябрь» в 2025 году.

Источник: permkrai.ru

Региональный приоритетный инвестиционный проект, начатый предприятием «Красный Октябрь» в 2018 году, близится к завершению. На площадке пермского производства пиломатериалов построен новый шпоно фанерный завод, рассказали в пресс-службе Правительства Пермского края.

В 2025 году объект ввели в эксплуатацию, и уже к концу года он достиг 75% от проектной мощности. По словам министра экономического развития и инвестиций Прикамья Татьяны Чуксиной, предприятие использует современные технологии и соблюдает международные экологические стандарты, осваивая труднодоступные лесные участки на севере края. При поддержке властей компания наладила комплексную переработку берёзовой древесины. Инвестиции составили более 4,3 млрд рублей, объём выпуска — свыше 2 млрд рублей, доля экспорта ожидается на уровне 50%.

Поддержка Агентства инвестиционного развития Пермского края ускорила оформление аренды лесных участков в регионе и решение инфраструктурных вопросов. Сегодня в крае 130 приоритетных инвестпроектов с плановым объёмом вложений около 800 млрд рублей.