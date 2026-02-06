МАРТ заявил, что в Беларуси не введут полный запрет электронных систем курения

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович заявил, что в Беларуси не введут полный запрет электронных систем курения. Подробности пишет БелТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 6 февраля затронул тему электронных сигарет. Он обратил внимание, что врачи бьют тревогу по причине их растущей популярности, особенно среди белорусских студентов и школьников.
— Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот, — заявил глава Беларуси.
В свою очередь, глава МАРТ раскрыл, что на стадии подготовки документа на совещании обсуждались два варианта. Это или полный запрет электронных систем курения, или ограничение на законодательном уровне, а также принятие мер по регулированию этого направления.
По его словам, выбрали второй вариант. Артур Карпович пояснил, что пришли к следующему выводу: необходимо сегодня оставить всех субъектов, занимающихся розничной торговлей никотиносодержащих электронных систем курения. Вместе с тем следует ужесточить лицензионные требования в розничной торговле, чтобы каждый субъект хозяйствования понимал зону ответственности за правонарушения, которые совершаются в данной сфере.
— У нас сокращается перечень субъектов хозяйствования, которые имеют право производить электронные системы курения, импортировать их в страну, заниматься оптовой торговлей. При этом президент поддержал предложение правительства в части сохранения широкого перечня субъектов хозяйствования, которые имеют право реализовывать в розницу, — уточнил глава МАРТ.
Он заметил, что на стадии ввоза изделия в Беларусь будет включаться жесткий фильтр. Кроме того, Карпович заявил, что запрещается широкому кругу заниматься оптовой торговлей данными изделиями:
— При этом по максимуму сохраняем рабочие места и ужесточаем лицензионные требования.