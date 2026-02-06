Эксперт Голубовский допустил, что биткоин может вырасти до 90 тыс. долларов

«Сегодня и вчера прошли очень большие объемы продаж, а большие объемы продаж всегда проходят в дно. Сначала продавали те, кто ставил на падение, а в конце тренда продают те, кто продает с перепугу. Падение останавливается, потому что продавцы заканчиваются. Похоже, что сейчас они закончились», — сказал Голубовский.