Эксперт Голубовский допустил, что биткоин может вырасти до 90 тыс. долларов

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский прогнозирует рост биткоина до 90 тысяч долларов. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».
Аналитик считает, что после недавнего падения тренд может развернуться. По его словам, большие объемы продаж, прошедшие в последние дни, часто указывают на формирование «дна».
«Сегодня и вчера прошли очень большие объемы продаж, а большие объемы продаж всегда проходят в дно. Сначала продавали те, кто ставил на падение, а в конце тренда продают те, кто продает с перепугу. Падение останавливается, потому что продавцы заканчиваются. Похоже, что сейчас они закончились», — сказал Голубовский.
Он отметил, что рынком криптовалют во многом правит психология. Аналитик обратил внимание на то, что биткоин отбился от психологического уровня в 60 тысяч долларов. На этом основании эксперт допускает отскок до 90 тысяч долларов, после чего ситуация потребует нового анализа.
Ранее экономист Александр Абрамов спрогнозировал продолжение снижения биткоина.