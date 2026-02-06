Ричмонд
Эксперт Голубовский допустил, что биткоин может вырасти до 90 тыс. долларов

Аналитик Дмитрий Голубовский не исключил, что стоимость биткоина может увеличиться до 90 тысяч долларов.

Источник: Аргументы и факты

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский прогнозирует рост биткоина до 90 тысяч долларов. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Аналитик считает, что после недавнего падения тренд может развернуться. По его словам, большие объемы продаж, прошедшие в последние дни, часто указывают на формирование «дна».

«Сегодня и вчера прошли очень большие объемы продаж, а большие объемы продаж всегда проходят в дно. Сначала продавали те, кто ставил на падение, а в конце тренда продают те, кто продает с перепугу. Падение останавливается, потому что продавцы заканчиваются. Похоже, что сейчас они закончились», — сказал Голубовский.

Он отметил, что рынком криптовалют во многом правит психология. Аналитик обратил внимание на то, что биткоин отбился от психологического уровня в 60 тысяч долларов. На этом основании эксперт допускает отскок до 90 тысяч долларов, после чего ситуация потребует нового анализа.

Ранее экономист Александр Абрамов спрогнозировал продолжение снижения биткоина.