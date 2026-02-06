Ричмонд
Журнал The Economist поместил на обложку доллар в виде змеи

Фото змеи в виде доллара сопровождает статью под названием «Эпоха коварного, падающего доллара».

Источник: Аргументы и факты

Британский журнал The Economist поместил на свою новую обложку доллар в виде змеи. Полный выпуск будет опубликован 7 февраля.

В онлайн-версии фото змеи в виде доллара сопровождает статью под названием «Эпоха коварного, падающего доллара».

«Владельцам американских активов придется к этому привыкнуть», — говорится в подзаголовке.

Журналисты считают, что рост экономики Соединенных Штатов «по-прежнему вызывает зависть во всем мире», однако в действительности «картина мрачнее и сложнее». Издание отмечает, что со времени инаугурации Трампа доллар потерял десятую часть стоимости по отношению к широкой корзине валют. При этом американские акции, номинированные в евро, за год почти не выросли.

В январе Economist поместил на обложку Трампа на белом медведе.