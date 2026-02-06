Финансист Гриф дал совет по надежному вложению средств в 2026 году

Основную часть сбережений в 2026 году следует хранить на банковских вкладах. Такую стратегию защиты от инфляции рекомендует финансовый эксперт Александр Гриф в интервью «Ленте.ру».
По его словам, рублевые депозиты приносят 10−12% годовых, что превышает инфляцию, а средства до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Для сумм сверх этого лимита эксперт советует использовать облигации федерального займа или надежные корпоративные облигации, которые могут принести до 15% годовых.
Также часть накоплений стоит конвертировать в иностранную валюту для защиты от возможного ослабления рубля. Гриф подчеркивает, что в текущих экономических условиях приоритетом должна быть надежность, а не высокая доходность.
