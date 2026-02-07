Ричмонд
США заявили о достижении промежуточных соглашений с Индией о снижении пошлин

Белый дом сообщил, что Вашингтон снизит до 18% взаимные тарифы на импорт текстиля, органических химикатов и «определенного оборудования» из республики.

ВАШИНТОН, 7 февраля. /ТАСС/. США и Индия достигли промежуточных договоренностей о торговле и взаимном снижении пошлин. Об этом сообщил Белый дом.

«Соединенные Штаты и Индия рады объявить о достижении рамочного соглашения о временной договоренности, касающейся взаимовыгодной торговли», — говорится в заявлении.

В нем указывается, что Индия «упразднит или снизит пошлины на все промышленные товары США и обширный ряд продовольственной и сельскохозяйственной продукции». В свою очередь США снизят до 18% взаимные пошлины на импорт текстиля, органических химикатов, «определенного оборудования» из республики. Кроме того, Вашингтон «упразднит взаимные пошлины» на несколько наименований в сфере фармацевтики, драгоценных камней и авиационных деталей.

