В Приморье назначен новый гендиректор «Востокцемента»

Андрей Пушкарев продолжит работу в компании на должности заместителя.

Источник: Комсомольская правда

В промышленной группе «Востокцемент» произошли кадровые изменения. Андрей Пушкарев завершил работу в должности генерального директора компании и продолжит деятельность в качестве заместителя гендиректора. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

В своем обращении к коллективу предприятия Андрей Пушкарев отметил, что за годы совместной работы команда участвовала в развитии Дальнего Востока, и поблагодарил сотрудников за вклад в общее дело. Также он представил нового руководителя предприятия.

Новым генеральным директором «Востокцемента» назначен Борис Зимин. В своем обращении Андрей Пушкарев пожелал ему успехов на новой должности, а предприятиям группы — стабильного развития.

«Востокцемент» — крупная промышленная группа, работающая в сфере производства строительных материалов. В структуру холдинга входят цементные заводы и предприятия по добыче и переработке нерудных материалов, расположенные в нескольких регионах Дальнего Востока.