Белый дом сообщил, что Индия купит у США продукцию на $500 млрд

Страны также «значительно нарастят торговлю технологической продукцией», добавили в Белом доме.

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Индия намерена в течение пяти лет закупить в США продукцию на $500 млрд, включая энергоносители, самолеты и драгоценные металлы. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как уточняется в документе, «Индия намерена в течение 5 лет купить у США на $500 млрд энергоносители, летательные аппараты и запчасти к ним, драгоценные металлы, технологическую продукцию, коксующийся уголь». В заявлении также подчеркивается, что «Индия и США значительно нарастят торговлю технологической продукцией, в том числе графическими процессорами, и другими товарами, применяемыми в центрах обработки данных, и расширят сотрудничество в технологической сфере».

